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Руc Тат
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Происшествия 13 марта 2023 16:08

У казанца арестовали BMW за 49 неоплаченных штрафов

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Во время рейда, который сотрудники автоинспекции проводили совместно с судебными приставами, у жителя Казани арестовали иномарку. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканская Госавтоинспекция.

BMW правоохранители остановили в Лаишевском районе. При проверке выяснилось, что у водителя 49 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, а также три исполнительных производства перед кредитными организациями. Сумма долга по штрафам превысила 36 тысяч рублей, а долг по кредитам – 45 тысяч.

В итоге приставы арестовали автомобиль неплательщика. Если он не выплатит штрафы, авто продадут на торгах в счет погашения задолженности.

#гибдд рт #арест имущества должника
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