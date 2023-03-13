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У казанца арестовали BMW за 49 неоплаченных штрафов
Во время рейда, который сотрудники автоинспекции проводили совместно с судебными приставами, у жителя Казани арестовали иномарку. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканская Госавтоинспекция.
BMW правоохранители остановили в Лаишевском районе. При проверке выяснилось, что у водителя 49 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, а также три исполнительных производства перед кредитными организациями. Сумма долга по штрафам превысила 36 тысяч рублей, а долг по кредитам – 45 тысяч.
В итоге приставы арестовали автомобиль неплательщика. Если он не выплатит штрафы, авто продадут на торгах в счет погашения задолженности.
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