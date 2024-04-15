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У КамАЗа выросли продажи по итогам 1 квартала 2024-го
За январь-март 2024-го КамАЗ продал 8 488 грузовиков. Это на 1,5% больше, чем за тот же период 2023 года (8 368), говорится в сообщении компании.
Причем татарстанский производитель большегрузов в текущем году планирует продолжить работу над увеличением объема выпуска автомобилей К5. К слову, за первый квартал 2024-го таких машин компания выпустила 1 618 штук. Это в 3.5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года (427 единиц техники).
В сообщении уточняется, что КамАЗ планирует в 2024-м поэтапно осваивать новые модели линейки, а также продолжать наращивать производство машин К5. По данным производителя, эта модель уже показала свою востребованность.
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