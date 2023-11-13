У КАМАЗа появилось оборудование для проверок цилиндров двигателя

На литейном заводе ПАО «КАМАЗ» появились оборудование для проверки качества отверстий головок блока цилиндров, а также самого блока цилиндра двигателя. Устройство поможет повысить качество отливок, которые используются в производстве двигателей, пишут в пресс-службе предприятия.

Уточняется, что новинку закупили для термообрубного цеха. У нее есть экран, джойстик и камера на гибком шланге метр длиной.

«Раньше наши обрубщики пользовались жёсткими видеоэндоскопами разных моделей с прямой камерой: с ними можно заглянуть вовнутрь, но нельзя повернуть за угол, а здесь такой проблемы нет», – пояснил один из мастеров цеха Сергей Яковлев.



Оборудование отличается простотой в обращении и не требует обучения. Действует он так: видеоэндоскоп помогает обнаружить внутренние дефекты, например, просечки, остатки пригара. Потом каналы вычищаются ручным пневмоинструментом либо отбойным молоточком. Это необходимо, чтобы потом не было трудностей со сборкой двигателей.

«Если раньше что-то убиралось на вакууме или при дробомётной очистке, то сейчас все недочёты чётко видны на экране видеоэндоскопа, соответственно, можно вычистить до 100% дефектов в одной отливке», – отметил мастер Яковлев.