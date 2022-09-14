«Встречи, письма результата не дали»: КАМАЗ и «Мелита» задолжали Госархиву за 20 лет

Предприятия Татарстана не сдают документы в госархив, что может создать сложности сотрудникам при выходе на пенсию. В числе штрафников – крупные заводы, агрофирмы, банки. Проблему обсудили на заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ в селе Столбище Лаишевского района.

Выездное заседание Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ прошло в новом здании Госархива в Столбищах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ежегодно в архивы республики в среднем поступает более 105 тыс. единиц хранения»

В начале заседания председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ Лутфулла Шафигуллин проинформировал, что госархивы являются важнейшим источником достоверной информации и нацелены на сохранение нашей истории.

«Они выполняют основные функции и признаны сохранить национальную историю, национальную память, обеспечить доступ граждан к документам и использовать их при необходимости. Реализуется государственная политика через законодательные и другие нормативно-правовые акты. Законодательство об архивном деле в России состоит из федерального закона об архивном деле и других законов, их более десяти», - отметил он.

Председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова сообщила, что архивный фонд Татарстана – один из крупнейших в стране. На хранении в центральном госархиве и в 46 муниципальных архивах республики хранится более 8 млн дел.

«Ежегодно в архивы республики в среднем поступает более 105 тыс. единиц постоянного и временного хранения, и около 50 тыс. единиц учета обязательных экземпляров аудиовизуальной и печатной продукции. Базой комплектования архивного фонда являются организации и предприятия республики. В настоящее время в списках формирования числится 3,5 тыс. государственных и муниципальных органов власти, организаций и предприятий, но это всего 3,5% от 102 тыс. организаций, учтенных в регистре хозсубъектов», - сказала она.

Лутфулла Шафигуллин проинформировал, что госархивы являются важнейшим источником достоверной информации и нацелены на сохранение нашей истории Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С 2020 года количество источников комплектования архивов сократилось на 100 тыс.»

По словам Габдрахмановой, за 20 лет число источников комплектования архивов по всей стране сократилось на 28,5 тыс организаций. По Татарстану эта цифра составляет более 100 тыс.

«Отношения были утеряны из-за начавшейся в 90-ые годы прошлого века ликвидации, реорганизации, приватизации источников комплектования. С 40-ых годов прошлого века районные агропромышленные объединения, колхозы и совхозы – все до одного являлись источниками комплектования архивов. В начале 2000-ых все были исключены из списка в виду их приватизации, реорганизации и ликвидации, а новые сельхозпредприятия не захотели сотрудничать», - пояснила она.

Начиная с января 2020 года, по поручению Президента РТ был сформирован список потенциальных источников из 1,1 тыс. организаций и предприятий. Руководителям более 200 предприятий и организаций неоднократно от имени руководителя Администрации Президента РТ, Премьер-министра, вице-спикера Госсовета РТ направлялись письменные предложения о сотрудничестве. Было организовано около 40 встреч с руководителями предприятий и организаций.

В результате более 1,1 тыс. организаций подписали договоры о сотрудничестве с архивами, что составляет 95% от общего числа потенциальных источников. В источники архивов включены 255 предприятий сельского хозяйства, 173 образовательных учреждения, 89 организаций трудоустройства и соцобеспечения, 52 учреждения культуры.

«При работе с источниками комплектования мы столкнулись с проблемой несвоевременной передачи документов на хранение в архив. Должниками по подготовке документов для передачи в архивы являются 81% организаций, в том числе ОАО «Казгорстрой», которое не передавало документы с 1993 года, ООО «Мелита» (с 1998 года), Елабужский завод легковых автомобилей (с 2001 года), Казанский государственный казенный пороховой завод (с 2003 года), ПАО «Нижнекамскшина» (с 2006 года). 20 лет задолженности по передаче документов имеет ПАО «КАМАЗ». Последние документы, которые оно сдало, - за 1990 год. Неоднократные встречи, письма никакого результата не дали», - подчеркнула Габдрахманова.

Гульнара Габдрахманова сообщила, что архивный фонд Татарстана – один из крупнейших в стране Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Банки и предприятия под разными предлогами отказываются от заключения договоров»

Председатель Госкомитета РТ по архивному делу рассказала, что Казанский вертолетный завод не сдавал документы в госархив с 1971 года. 26 предприятий с госдолей ни разу не сдавали документы в архивы, несмотря на то, что работают с 2000-ых годов. Несвоевременная передача документов – это риск их утраты, считает Габдрахманова.

Сложно идет работа по включению в списки комплектования архивов промышленных предприятий. 14 предприятий под разными предлогами отказываются от заключения договоров о сотрудничестве.

«Одна из малочисленных среди организаций – автодорожная сфера. За два года включено всего 13 компаний. Из 12 коммерческих банков только 4 являются нашими источниками. 57 предприятий совершенно отказались от сотрудничества с архивами, из них в пяти имеется доля госучастия республики. Это «Татавтодор», телерадиокомпания «Новый век», судоходная компания «Татфлот» и другие», - заявила Габдрахманова.

От ряда банков и организаций поступили отказы в виду того, что «ими созданы условия для обеспечения сохранности документов», либо со ссылкой на то, что в документах содержится коммерческая тайна. Ряд предприятий и организаций с долей госучастия отказались без конкретных причин.

«Документы организаций имеют ценность для исследований и анализа исторических процессов развития республики, а также экономических и социально-значимых достижений», - подчеркнула спикер.

Перечень документов, направляемых на хранение в архивы, для каждой организации определяется индивидуально по направлениям деятельности.

«Документы, необходимые в оперативном пользовании, финансовые, содержащие коммерческую или государственную тайну, документы по личному составу остаются храниться на месте. Прием документов в архив, их последующее хранение и оказание необходимой методической помощи нами осуществляется бесплатно», - пояснила Габдрахманова.

Для решения проблемы спикер предложила периодически заслушивать на заседаниях комитета Госсовета РТ руководителей, отказавшихся от заключения договоров с госархивом, рекомендовать предприятиям с госдолей республики представить в Госкомитет РТ по архивному делу информацию об организации хранения архивных документов, а также рекомендовать организациям заключать договора о сотрудничестве.

Артур Абдульзянов поинтересовался, какие методы по привлечению к сотрудничеству предприятий собирается использовать госархив Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Грантовую поддержку для предприятий в 4,5 млн можем расширить»

Член Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ Артур Абдульзянов поинтересовался, какие методы по привлечению к сотрудничеству предприятий и организаций собирается в дальнейшем использовать госархив, чтобы решить сложившуюся проблему.

«Заинтересованности, как таковой, у коммерческих организаций быть не может. Но у нас есть грант, люди участвуют и реально получили 1,7 млн рублей. Те, у кого работа поставлена, в грантах участвуют. А те, у кого работа не поставлена, в грантах участвовать не хотят», - ответила Габдрахманова.

Речь идет о республиканском конкурсе «Лучший архив некоммерческой и лучший архив коммерческой организации», который проводится с 2018 года. Его призовой фонд составляет 4,5 млн рублей. За годы проведения конкурса победителями стали 13 некоммерческих и 12 коммерческих организаций.

«Мы грантовую поддержку можем расширить», - обещала председатель Госкомитета РТ по архивному делу.

Спикер проинформировала, что в этом году появилась новая номинация для сельских поселений – «Архив органов местного самоуправления сельского поселения». По данной номинации будет определено шесть победителей, каждый из которых получит поощрение в размере 375 тыс. рублей. На следующей год число победителей в новой номинации планируется увеличить до 12.

«Нам не нужен весь ваш объем документов, нам нужно знать, какой вид экономической деятельности осуществляется и нужна информация о людях, кто работает», - подчеркнула докладчица.

При этом госархиву требуются только подлинники документов, хранящихся на предприятиях.

Ежегодно в госархиве проводятся работы по оцифровке от 6 тыс. до 9 тыс. архивных документов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Необходимости приезжать в Столбище нет»

В заключение выступления Гульнара Габдрахманова подняла вопрос, который в ходе осмотра нового здания Гоархива РТ в Лаишевском районе заинтересовал депутатов. Как сотрудники и посетители добираются в Столбище? Сотрудников подвозит вахтовый автобус, а посетителям, оказывается, нужды туда ездить нет.

«Необходимости, из-за которой столько шума было в прессе, приезжать сюда - в Столбище у наших генеалогов и исследователей нет. Потому в здании по улице 8 Марта, где находился госархив, мы не взяли ни стула, ни цветочка, – абсолютно ничего. Все осталось в том виде, который был. Там сейчас созданы 30 рабочих мест, на которых исследователи могут придти в любое время – по записи или в свободном режиме, сделать заявку, отобрать, что им надо», - сказала Габдрахманова.

Если документы оцифрованы, то в течение трех часов посетители их получат. Если документы не оцифрованы, то потребуется трое суток. Перевозка документов работает три раза в неделю. Исследователь может подойти в любое время в течение месяца.

«Все, что было – раздуто. Никаких проблем с получением документов нет», - еще раз подчеркнула Габдрахманова.

Интересно, что на первом этаже нового здания есть читальный зал с компьютерами для посетителей, но она пока пустует. Как пояснили сотрудники учреждения, это место может быть удобно гостям из других регионов.

На заседании также было отмечено, что ежегодно в госархиве проводятся работы по оцифровке от 6 тыс. до 9 тыс. архивных документов. На сегодняшний день 12% архивного фонда, хранящегося в госархиве, оцифровано, а в муниципальных архивах - всего 0,5%.

В заключение совещания Лутфулла Шафигуллин обещал «помочь родному комитету и госархиву Татарстана».