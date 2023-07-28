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У ипотечников перестанут забирать единственное жилье при банкротстве
Россияне с ипотекой смогут сохранить свое единственное жилье при банкротстве. Законопроект с поправками получил одобрение Правительства, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.
Чтобы жилье осталось за банкротом, он должен заключить мировое соглашение с банком либо составить план реструктуризации долга. В Кабмине отметили, что в законопроекте необходимо прописать условия заключения таких соглашений и варианты погашения долга.
В Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ подчеркнули, что сейчас взятое в ипотеку единственное жилье никак не защищено и может быть отобрано при непогашении ипотеки.
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