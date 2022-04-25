У Инцинь: «Позиция Китая по украинскому вопросу состоит в убеждении к примирению сторон»

Основная позиция Китая применительно к происходящим на Украине событиям заключается в убеждении к примирению сторон и стимулировании переговоров. Об этом сообщил генеральный консул КНР в Казани У Инцинь, написав статью, посвященную международным отношениям нового типа.

«Развитие ситуации на Украине имеет довольно сложную подоплеку. Для разрешения этих крайне сложных проблем требуется хладнокровие и благоразумие, а не подливание масла в огонь, обострение противоречия. Китай точно так же, как и раньше будет поддерживать продолжение мирных переговоров для преодоления трудностей между Россией и Украиной, поддерживать скорейшую деэскалацию ситуации на месте, а также усилия России и всех сторон по предотвращению крупномасштабного гуманитарного кризиса», - отметил У Инцинь.

Генеральный консул КНР отметил, что США и некоторые западные страны в украинском вопросе используют политику двойных стандартов. «Нормы в области прав человека, такие как свобода слова, расовое равенство, неприкосновенность частной собственности и другие, которые они проповедуют, неоднократно игнорировались при решении украинского вопроса. Мы увидели, что некоторые западные страны и США запретили вещание и работу российским государственным СМИ “Russia Today” и агентству Sputnik, российские СМИ были вынуждены замолчать на некоторых социальных платформах в США и на Западе. Количество лабораторий на Украине, дважды озвученное официальными лицами США, почти удвоилось. Несмотря на требования разъяснений со стороны международного сообщества, США по-прежнему уклоняются от ответа. Менталитет холодной войны и концепция игры с нулевой суммой выдали себя с головой под предлогом всеобъемлющих санкций, введенных против России некоторыми странами Запада и США, что явно идет вразрез с нынешней тенденцией мира развития и во всем мире», - привел ряд примеров У Инцинь.

По мнению генерального консула, сейчас перед человечеством возникла такая проблема, как «дефицит мира». К этому приводят многочисленные региональные конфликты, локальные войны, а также такие угрозы как терроризм, изменение климата, кибербезопасность, неконтролируемые миграционные процессы.

«Как урегулировать первопричину проблемы обеспечения безопасности? У Китая есть свой собственный план. Председатель КНР Си Цзиньпин указал ключ к проблеме - необходимость придерживаться “общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой концепции безопасности”», - пояснил У Инцинь.

Генеральный консул КНР пояснил, что впервые предложенная в 2014 году Си Цзиньпином концепция построения общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, соответствует глубокой внутренней логике реализации повсеместной и стойкой безопасности в мире. Она не только отражает концепцию «весь мир - одна семья» и единодушное сотрудничество мирового сообщества, но и дает ценный совет по мирному урегулированию украинского вопроса сегодня.

«Китай является основоположником и исполнителем новой концепции безопасности и готов сотрудничать, а также готов поддерживать мир и безопасность совместно с мировым сообществом», - уточнил автор статьи.

У Инцинь подчеркнул, что китайско-российские отношения остаются стабильными и прочными, несмотря на переменчивость международной обстановки. «Развитие китайско-российских отношений имеет четкую историческую логику и сильную внутреннюю движущую силу. Отношения двух стран обладают самостоятельной и независимой ценностью, основанной на неприсоединении, неконфронтации и ненаправленности против третьей стороны. Китайско-российские отношения никогда не подвержены воздействию и манипуляциям третьей стороны. 30 марта этого года член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретились в Туньси, провинция Аньхой, Китай. Ван И заявил, что китайско-российские отношения выдержали новое испытание стремительно меняющейся международной обстановкой, сохраняют правильное направление развития и продемонстрируют прочную тенденцию развития. Желание обеих сторон развивать двусторонние отношения стало еще тверже. Китай готов сотрудничать с Россией и, руководствуясь важными договоренностями, достигнутыми главами двух государств, вывести китайско-российские отношения на новый более высокий уровень в новую эпоху», - отметил генеральный консул.

В статье уточняется, что провинция Аньхой является регионом-партнером Нижегородской области и участвует в формате китайско-российского межрегионального сотрудничества «Янцзы-Волга».