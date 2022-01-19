У Инцинь: Когда на Западе пытаются политизировать спорт, Россия встает на сторону Китая

Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани У Инцинь написал статью, посвященную зимней Олимпиаде в Китае. В ней он размышляет о том, что поддержка Игр со стороны Президента России Владимира Путина сближает народы двух стран и дает понять другим государствам, что не стоит использовать спортивные мероприятия в политических целях.

В декабре прошлого года в формате видеоконференции состоялись переговоры Председателя КНР Си Цзиньпина с Президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы была упомянута «Олимпийская встреча» между главами двух государств. Владимир Путин дал понять, что примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В последние годы бурно развивается китайско-российское сотрудничество в области спорта, и «Олимпийская встреча» между главами государств двух стран имеет давние истоки, считает У Инцинь.

«„Олимпийская встреча” глав Китая и России является еще одним проявлением [принципа] „и родные, и соседи желают друг другу всего доброго”. Накануне церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине в августе 2008 года Владимир Путин во время интервью дал высокую оценку подготовке к Олимпийским играм в Пекине, раскритиковал политизацию Олимпийских игр некоторыми лицами в мире как попирающую дух Олимпийских игр. В феврале 2014 года Си Цзиньпин был приглашен с особым визитом в Россию для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи и связанных с этим событием мероприятиях. На встрече с Владимиром Путиным Си Цзиньпин заявил: „Согласно китайской традиции, когда у соседа радостные события, его должны поздравлять лично. Поэтому я специально приехал разделить радость с российским народом”. Стоит отметить, что присутствие Председателя КНР на церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи стало первым случаем, когда глава государства посетил крупномасштабное международное спортивное соревнование, проводимое за рубежом, что отражает твердую поддержку Китаем зимних Олимпийских игр в Сочи, которые в то время бойкотировались некоторыми западными странами», — размышляет в своей статье Генеральный консул.

Третья «Олимпийская встреча» между главами Китая и России будет проведена в 2022 году. На этот раз она омрачена препятствиями, вызванными заявлением Президента США Джо Байдена, что он не отправит правительственных чиновников на зимние Олимпийские игры в Пекин. К его точке зрения примкнул ряд других стран, таких как Австралия, Канада, Великобритания.

«Когда в США и на Западе бушует заговор с целью политизации спорта, пытаясь использовать олимпийскую гоночную трассу для прикрытия своих попыток гегемонии, Россия вновь встала на сторону Китая. Владимир Путин объявил, что он лично посетит Пекин, „город двойной Олимпиады”, и заявил, что США и их союзники бойкотируют Олимпиаду в попытке сдержать развитие Китая, чтобы не дать возможности поднять голову возможным конкурентам, что является ошибкой. Это не только еще раз демонстрирует, что китайско-российская дружба полна сил и крепнет день ото дня, но и отражает близкие, надежные дружеские чувства между Китаем и Россией. В то же время это также дает мощный отпор западным политиканам, которые призывают к бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине и пытаются использовать Олимпийское движение для участия в циничных политических трюках», — уверен У Инцинь.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля 2022 года. Этот день является четвертым днем китайского лунного Нового года. Начало Нового года имеет большое значение для китайского народа.

«Когда олимпийские игры совпадут по времени с китайским Новым годом, олимпийские спортсмены со всего мира выйдут на стадион с флагами и будут бороться за награды под пристальными взглядами болельщиков всего мира. За семь лет, с 2015 по 2022 год, китайцы в очередной раз создали бесчисленное число спортивных чудес. За 20 дней спортивный комплекс „Водяной куб” был трансформирован в „Ледовый куб”, став первым стадионом в мире, реализовавшим „трансформацию воды в лед”. Бывший сталелитейный завод был преобразован в платформу для прыжков с трамплина, став первым местом проведения соревнований в истории зимних Олимпийских игр, которое напрямую связано с повторным использованием промышленного памятника. На Олимпиаде в Пекине впервые в мире будет применяться технология транскритического прямого охлаждения углекислого газа для производства льда. Впервые в истории Олимпийских игр все спортивные объекты будут питаться от стопроцентно чистой энергии», — уточнил Генеральный консул.

«Мы верим, что всех олимпийских спортсменов ждут блестящие соревнования под девизом “выше, быстрее, сильнее и сплоченнее”. На заснеженной и сверкающей гоночной трассе спортсменам предстоит упорная борьба, а олимпийский лавровый венок по праву увенчает голову каждого победителя, независимо от расы, гражданства и цвета кожи. Мы уверены, что Россия как мировая спортивная держава обязательно добьется больших результатов на этой зимней Олимпиаде! Давайте встретимся в Пекине в 2022 году!» — призвал в своей статье У Инцинь.