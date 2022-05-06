У Инцинь: «Китай и Россия — главные силы на восточном и западном полях битвы с фашизмом»

Китай и Россия совместно сражались с фашизмом на европейском и азиатском театрах военных действий Второй мировой войны. Историю Великой Победы следует помнить и чтить. Такое мнение высказал Генеральный консул КНР в Казани У Инцинь, написав статью к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Генконсул заметил, что Советский Союз был главной силой на европейском театре военных действий во Второй мировой. Народы СССР заплатили высокую цену за Победу. Почти 700 тыс. татарстанцев ушли на фронт, что составляет почти четверть от населения республики того времени. 378 тыс. солдат из ТАССР погибли, защищая Родину. Татарский поэт Муса Джалиль — выдающийся их представитель. Победы в битвах под Москвой, в Сталинградской и Курской битвах не только развеяли миф о непобедимости фашистов, но и обеспечили коренной перелом хода Второй мировой войны, поделился своим видением истории дипломат.

«Во время Второй мировой войны Китай был главным участником азиатского театра военных действий. За восемь лет тяжелейших кровопролитных сражений армия и народ Китая заплатили высокую цену в 35 млн погибших и раненых. Они дали отпор основным силам японской армии, сдерживали их наступление. Народ и армия Китая сокрушили план по соединению восточных и западных держав „Оси” и замысел мирового господства. Тем самым они внесли огромный вклад в победу в мировой войне с фашизмом», —подчеркнул У Инцинь.

Генконсул напомнил, что Китай в годы Великой Отечественной войны активно поставлял СССР полезные ископаемые, сельскохозяйственную продукцию и другие ресурсы. В свою очередь Советский Союз поддерживал Китай в части вооружений, персонала, стратегии. Северо-западный международный транзитный коридор из СССР в Китай был самым безопасным из существовавших в то время. Он сыграл важную роль в поддержке Китая в войне с японскими захватчиками. Битва при крепости Дуннин в китайской провинции Хэйлунцзян была последним сражением Второй мировой войны, что стало важным свидетельством того, как китайский и советский народы сражались плечом к плечу.

«Историю невозможно фальсифицировать, правду нельзя исказить. Итоги Победы в мировой антифашистской войне следует уважать и соблюдать. По сей день остается несколько стран, которые клевещут и искажают историю Второй мировой войны, оспаривают великий подвиг русского народа и других братских народов. В последнее время Демократическая прогрессивная партия китайского Тайваня также неоднократно раздувала теорию „двух Китаев”. Это является пренебрежением историей Второй мировой войны и своего рода провокацией. Ряд международно-правовых документов, включая Каирскую и Потсдамскую декларации, ясно и безошибочно подтверждает суверенитет Китая над Тайванем. Соответствующие исторические факты и законы совершенно четко показывают, что Тайвань не имеет никакого другого статуса в международном праве, кроме как составной части Китая», — обратил У Инцинь внимание на проблему, беспокоящую власти КНР.

Будучи главными победителями во Второй мировой войне и постоянными членами Совета Безопасности ООН, Китай и Россия несут большую ответственность, убежден Генконсул. Главы двух государств неоднократно заявляли, что для двух стран крайне важно укреплять взаимодействие по вопросу отстаивания исторической правды. «Народы Китая и России не согласятся на обращение истории вспять — так же, как и народы всего мира. Китай решительно выступает против попыток некоторых стран исказить историю Второй мировой войны и готов совместно с Россией всегда быть защитником достоверного взгляда на историю этой войны, гарантом действующего международного порядка и исполнителем подлинной многосторонности, чтобы вместе строить Сообщество единой судьбы человечества», — написал Генеральный консул КНР в Казани.

«Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай и Россия несут особую миссию в содействии развитию и прогрессу человечества. Китайский народ готов работать со всеми народами мира, включая российский, чтобы твердо отстаивать победу в мировой антифашистской войне, международную справедливость и беспристрастность, а также будет стремиться вносить новый и больший вклад в прогресс человечества», — добавил дипломат.