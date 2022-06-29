У Инцинь: Китай готов вносить вклад в защиту мировой продовольственной безопасности

Мир вступил в период нестабильности и коренных изменений, продовольственная безопасность становится особенно важной, а роль стабилизирующих факторов выходит на первый план. Об этом написал в своей статье Генеральный консул КНР в Казани У Инцинь.

«Продовольственная безопасность и сельскохозяйственная стабильность дадут спокойствие обществу. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выдвинул новую концепцию продовольственной безопасности, которая “гарантирует базовое самообеспечение зерном и абсолютную продовольственную безопасность”. В 2021 году уровень механизации выращивания и сбора урожая сельхозкультур в КНР превысил 72%, а сбор зерна остается стабильными на уровне 680 млн тонн в год», – написал У Инцинь.

Генконсул отметил, что сейчас Китай в основном обеспечивает себя поливным рисом и пшеницей, а уровень селекции не значительно отличается от уровня развитых стран. В Китае уже идет сбор летнего зерна, и ожидается, что урожай будет сравнительно хорошим. Китай использует 9% мировых пахотных земель и 6% мировых запасов пресной воды для решения проблемы питания примерно 20% населения мира. «В недалеком прошлом в Китае недоедали 400 миллионов человек, а на сегодняшний момент хорошо питаются 1,4 миллиарда человек, это дало ответ на вопрос “Кто будет кормить Китай?”» – задал риторический вопрос У Инцинь.

Являясь крупнейшим в мире производителем зерна и третьим по величине экспортером зерна, Китай вносит значительный вклад в мировую продовольственную безопасность и следует по пути «сельскохозяйственной помощи с китайской спецификой». Уже более 40 лет китайский гибридный рис выращивается в нескольких десятках стран и регионов Азии, Африки и Америки, и ежегодная площадь посевов достигла 8 миллионов гектаров. Китайские исследователи подготовили более 14 тыс. технических специалистов по гибридному рису для более чем 80 развивающихся стран на международных учебных курсах. В течение последних лет Китай пожертвовал 130 миллионов долларов США в Фонд сотрудничества Юг-Юг Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и направил большое количество специалистов и технического персонала в сфере сельского хозяйства во множество развивающихся стран. Сельскохозяйственная и продовольственная помощь Китая побудила несколько десятков предприятий и научно-исследовательских учреждений выйти на новые мировые рынки, способствуя экспорту сельскохозяйственной техники, удобрений, семян и пр., а также для достижения взаимной выгоды и выигрыша.

«Международное сообщество взяло на себя обязательства искоренить голод и неполноценное питание во всех его проявлениях в глобальном масштабе к 2030 году. Китай прилагал и продолжит прилагать усилия для реализации этой цели. Китай – крупнейшая страна мира и ответственная держава, двери Китая всегда открыты для сотрудничества в области продовольственной помощи. Россия также является крупным производителем зерна и первым по величине экспортером пшеницы в мире. Она играет ключевую роль в глобальной системе продовольственного обеспечения. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы внести практический вклад в обеспечение продовольственной безопасности на благо всего человечества», – подчеркнул У Инцинь.

Генконсул подчеркнул, что независимо от международной обстановки, китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия будут продолжаться. За первые 5 месяцев 2022 года китайско-российский товарооборот увеличился на 28,9%, и ожидается, что в этом году он вновь достигнет нового рекордного уровня. Сотрудничество в области сельского хозяйства стало новой точкой делового сотрудничества между Китаем и Россией.

«Основа долгосрочного экономического роста Китая не изменится. В Китае проживает более 400 миллионов человек со средним уровнем дохода, что как раз формирует огромный потребительский рынок. Китайцы все больше придают значение качеству жизни, ежедневно растет потребительский спрос на высококачественную сельскохозяйственную продукцию из России и других стран мира. Российский национальный павильон – это единственная площадка интернет-торговли, авторизованная Посольством РФ в КНР, которая насчитывает 1,1 миллиона подписчиков. Спрос на сельскохозяйственные продукты, такие как конфеты “Крокант”, мед и сухое молоко, превышает предложение. На празднике Сабантуй и Дне поля у меня появилась возможность попробовать национальные лакомства и вкусные блюда Татарстана. Татарстан обладает прочной сельскохозяйственной базой и богатыми сельскохозяйственными ресурсами, а также имеет широкие перспективы для развития современного аграрного сотрудничества с Китаем», – уверен Генконсул КНР.