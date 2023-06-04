У Гуляйполя ударом «Солнцепеков» ликвидирован пункт дислокации бойцов ВСУ

Российские военные ликвидировали пункт дислокации бойцов ВСУ около Гуляйполя ударом тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов.

«Экипажами огнеметных систем „Солнцепек“ уничтожен пункт временной дислокации националистов в районе Гуляйполя», — сообщил Чехов.

Снаряды «Солнцепека» из-за выброса аэрозоля перед детонацией создают объемный взрыв, накрывая цель мощной ударной волной и тепловым полем, от которого невозможно укрыться в фортификационных сооружениях.