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У Гуляйполя ударом «Солнцепеков» ликвидирован пункт дислокации бойцов ВСУ
Российские военные ликвидировали пункт дислокации бойцов ВСУ около Гуляйполя ударом тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов.
«Экипажами огнеметных систем „Солнцепек“ уничтожен пункт временной дислокации националистов в районе Гуляйполя», — сообщил Чехов.
Снаряды «Солнцепека» из-за выброса аэрозоля перед детонацией создают объемный взрыв, накрывая цель мощной ударной волной и тепловым полем, от которого невозможно укрыться в фортификационных сооружениях.
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