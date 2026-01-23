news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 23 января 2026 15:36

«У государства одно решение - приказ». Дегтярев рассказал о новом лимите на легионеров

Читайте нас в
Телеграм
«У государства одно решение - приказ». Дегтярев рассказал о новом лимите на легионеров
Фото: Владимир Васильев, "Татар-Информ"

Министр спорта России, который также возглавляет Олимпийский комитет РФ, Михаил Дегтярев заявил о планах изменить правила, касающиеся иностранных игроков в отечественном футболе. По его словам, сокращение лимита на легионеров в чемпионате России с 2028 года является неизбежным.

В настоящее время действующие правила Мир РПЛ разрешают клубам включать в заявку до тринадцати футболистов-иностранцев и одновременно выпускать на поле восемь из них.

«Мы ужесточили лимит. У государства есть инструмент. Сколько будет на поле иностранцев, надо ли брать налог на участие иностранцев, как будут функционировать академии? У государства одно решение — приказ. Будет пять иностранных футболистов с 2028 года, и точка», — приводит слова Дегтярева с форума «Знание. Государство» ТАСС.

В настоящее время действующий регламент позволяет клубам Мир РПЛ заявлять до 13 иностранных футболистов и одновременно использовать в матчах до 8 легионеров. Новые правила предполагают значительное сокращение этого количества.

#михаил дегтярев #лимит на легионеров #премьер-лига
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

23 января 2026
«БПЛА – это и разведка, и спасение»: рассказ оператора дронов из Буинска

«БПЛА – это и разведка, и спасение»: рассказ оператора дронов из Буинска

22 января 2026