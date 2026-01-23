«У государства одно решение - приказ». Дегтярев рассказал о новом лимите на легионеров

Фото: Владимир Васильев, "Татар-Информ"

Министр спорта России, который также возглавляет Олимпийский комитет РФ, Михаил Дегтярев заявил о планах изменить правила, касающиеся иностранных игроков в отечественном футболе. По его словам, сокращение лимита на легионеров в чемпионате России с 2028 года является неизбежным.

В настоящее время действующие правила Мир РПЛ разрешают клубам включать в заявку до тринадцати футболистов-иностранцев и одновременно выпускать на поле восемь из них.

«Мы ужесточили лимит. У государства есть инструмент. Сколько будет на поле иностранцев, надо ли брать налог на участие иностранцев, как будут функционировать академии? У государства одно решение — приказ. Будет пять иностранных футболистов с 2028 года, и точка», — приводит слова Дегтярева с форума «Знание. Государство» ТАСС.

