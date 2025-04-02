У горбольницы № 12 в Казани в 3,4 раза «упала» выручка в 2024 году

По итогам 2024 года АО «Городская клиническая больница № 12» понесла убыток в 431 тыс. рублей, следует из отчета медучреждения. Однако по сравнению с 2023-м размер понесенных убытков сократился почти в 49 раз (было 21 млн рублей).

Также, согласно опубликованным данным, выручка горбольницы в 2024 году составила 27,7 млн рублей. Это в 3,4 раза меньше, чем было в 2023-м (94,7 млн).

Помимо этого, в больнице сократилась среднегодовая численность сотрудников. По данным из отчета, в медучреждении в 2024-м осталось три человека, хотя еще в 2023 году числилось 45 сотрудников, а 2022-м и вовсе 637 работников.

Отметим, что 99,98% капитала горбольницы №12 контролирует Минземимущество РТ.