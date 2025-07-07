У Голубых озер Татарстана появились свои «хранители»

Фото: © «Татар-информ»

В Казанском Кремле прошла первая встреча сообщества «Хранителей Голубых озёр» – добровольцев, которые будут заботиться о природной территории заказника. В мероприятии приняли участие 28 активистов, среди которых – студенты, экскурсоводы, местные жители, просто неравнодушные к природе люди. Самому молодому из них – 18 лет, старшему – 73.

Инициатором встречи выступил Институт развития городов Татарстана. Участников познакомили с историей преобразований в заказнике, правилами и ценностями сообщества, а также рассказали о будущей структуре работы.

Хранители – это волонтеры, которые будут участвовать в уборке территории, мониторинге состояния природы, организации экопросветительских мероприятий и других инициативах, направленных на охрану уникальной природной зоны. Их деятельность будет координироваться при поддержке профильных ведомств и научных учреждений республики.

Экспертное сопровождение хранителям оказывают Министерство экологии, Министерство лесного хозяйства, Госкомитет по биоресурсам РТ, КФУ, Институт проблем экологии и недропользования АН РТ, а также дирекция парков Казани. Курирует волонтеров Дирекция по природным территориям Института развития городов Татарстана.

Цель – не просто благоустройство, а формирование ответственного отношения к природе, подчеркнула директор института Наиля Зиннатуллина.

«Раньше на Голубых озерах было заметно потребительское отношение к природе. Сейчас мы наблюдаем важный перелом – все больше людей готовы не только отдыхать, но и помогать в сохранении заказника», – отметила она.

По словам заместителя директора института Оксаны Саргиной, проект развивается в рамках туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана», и уже опирается на успешный опыт работы с сообществом Хранителей Волжской тропы.

«Мы хотим объединить тех, кто хочет быть частью чего-то большего, кто стремится приносить реальную пользу», – отметила она.

Для участников создан информационный чат, где можно получить оперативную информацию, задать вопросы и получать задания. Самые активные волонтеры получат паспорт Хранителя с градацией по статусам: от наблюдателя до гида. Это позволит выстроить систему роста и поощрений.

Хранители будут распределяться по направлениям в зависимости от интересов и навыков: кто-то займется просветительством, кто-то – экологическим мониторингом, кто-то – мелким ремонтом инфраструктуры. Любой вклад важен.

«Мне нравится участвовать в таких инициативах, быть на природе, общаться с единомышленниками и учиться новым навыкам», – делится впечатлениями участница встречи Александра Сигачева.

Для волонтеров предусмотрены бонусы и поощрения: бесплатный доступ на территорию заказника и к сервисам, участие в специальных мероприятиях, скидки от партнеров.

«Люди хотят быть полезными, объединяться и делать добрые дела. Работа с экспертами – это точка роста для каждого», – подчеркнула замдиректора Дирекции парков и скверов Казани Лилия Якупова.

«Активисты, которые искренне любят свою землю, могут стать движущей силой перемен», – добавила Дарья Толовенкова, градостроительный эксперт, входящая в экспертный совет Минстроя РФ.

Создание сообщества Хранителей стало продолжением масштабной работы по благоустройству заказника «Голубые озера» в рамках Стратегии развития реки Казанки и проекта «Зеркала Татарстана». Проект курируется несколькими ведомствами и реализуется при активном участии жителей. Его цель – минимизировать антропогенное воздействие и обеспечить устойчивое будущее уникальной природной территории.