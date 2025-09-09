У гимназии в селе Никольское появилась яблоневая аллея имени Льва Толстого

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Гимназию с этнокультурным русским компонентом имени Льва Толстого в селе Никольское Лаишевского муниципального района в день рождения писателя посетили почетные гости, среди них: депутат Госдумы РФ от РТ Татьяна Ларионова, руководитель Исполкома татарстанского отделения партии «Единая Россия» Марат Самигуллин, председатель комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин и многие другие. Они ознакомились с музеем гимназии, посетили несколько уроков, а также поучаствовали в высаживании яблонь на аллее имени Льва Толстого во дворе здания.

«Когда я сюда ехала, решила вспомнить несколько фактов о Льве Толстом. Но приехав сюда, я услышала от учеников гораздо больше. Сегодня в вашем районе будет очень много гостей, в том числе руководители 15 районов Татарстана. Нужно было всех приглашать сюда и начинать день здесь. Это место стоит посетить, увидеть, восхититься учениками и педагогами», – отметила Татьяна Ларионова.

Она рассказала о намерении пригласить в эту школу Рустама Минниханова в мае будущего года, чтобы и его познакомить с работой по сохранению наследия Льва Толстого, которую ведут в гимназии.

Гостей познакомили с музеем гимназии, связанным с Великой Отечественной войной, краеведческим уголком, а также деятельностью местного отделения детского межрегионального общественного движения «Муравейное братство», тесно связанное с историей Льва Толстого.

«День рождения Льва Толстого – важный и ответственный праздник. Его имя было присвоено нашей гимназии совсем недавно, однако я вижу, что и коллектив, и ученики уже полностью погружены в тему истории жизни и творчества великого писателя. Теперь задача – провести здесь ремонт. В школе обучаются более 300 детей при расчете в 100. Огромная нагрузка, гимназии необходим пристрой. По этому поводу мы обратимся к Рустаму Минниханову», – добавил глава Лаишевского района РТ Ильдус Зарипов.

В завершение своего визита они, вместе с экологической бригадой гимназии, высадили несколько яблонь любимого Толстым сорта «Антоновка», заложив памятную аллею, посвященную писателю.