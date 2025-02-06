У футболиста «Зенита» Бардачева парализовало лицо

Фото: fc-zenit.ru

У защитника «Зенита» Матвея Бардачева парализовало часть лица. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Матвей выступал на правах аренды за «Урал» в текущем сезоне. 30 января екатеринбуржцы объявили об уходе Бардачева из команды по причине его неврологического заболевания. Инициатором стал президент «Урала» Григорий Иванов. «Сине-бело-голубые» помогают защитнику с лечением, в данный момент Бардачев тренируется с «Зенитом-2», сообщает источник.

В текущем сезоне Матвей отыграл пять матчей в рамках Первой лиги, где не отметился результативными действиями. Также он сыграл одну встречу в Кубке России.

«Зенит» завершил первую часть РПЛ на втором месте в таблице. В следующем матче коллектив Сергея Семака встретится с «Ростовом» в рамках Зимнего кубка РПЛ. Матч состоится завтра, 7 февраля, в 15:00 по мск.