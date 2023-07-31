У фирмы из РТ взыскали 11 млн рублей за невыполнение работ заказчика

Приставы взыскали 11 млн рублей у альметьевской фирмы, которая отказалась выполнять работу заказчика из Азнакаево. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как выяснилось, фирма из Альметьевска обязалась выполнить работы по договору подряда. Компания из Азнакаево перечислила необходимую сумму, однако работы не были выполнены. Устав от обещаний вернуть 10,5 млн рублей, азнакаевская кампания подала иск в Арбитражный суд республики. Но заседание суда не состоялось: стороны заключили мировое соглашение, а подрядчик пообещал выплатить долг в течение 10 месяцев.

Однако на банковский счет азнакаевской компании не поступило ни копейки. Тогда руководитель компании обратился в Арбитражный суд за исполнительным листом, который предъявил в отделение судебных приставов Альметьевского района.

Пристав-исполнитель сообщила руководителю фирмы из Альметьевска о возбужденном в отношении фирмы исполнительном производстве и о возможных мерах принудительного исполнения. Руководитель остался равнодушен и сообщил, что у фирмы нет денег.

Тогда пристав отправила запросы в различные банки о состоянии счетов фирмы. На одном из них находилась достаточная для погашения долга сумма. Судебный пристав-исполнитель вынесла постановление о списании денежных средств со счета. И не только долга 10,5 млн в пользу азнакаевской компании, но и исполнительского сбора в размере почти 600 тысяч рублей.