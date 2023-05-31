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Новости Татарстана и Казани
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У фирмы из Казани арестовали иномарку за неоплаченные штрафы на 1,6 млн рублей
За неоплаченные штрафы за нарушения ПДД на сумму в 1,6 млн рублей приставы арестовали Toyota казанской логистической фирмы, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Иномарку обнаружили в потоке движущихся автомобилей в столице Татарстана. Автоинспекторы остановили машину и в процессе проверки выяснилось, что у владеющей ей организации крупный долг.
Поскольку сотрудники фирмы не стали оплачивать задолженность на месте, приставы арестовали иномарку и отправили ее на штрафстоянку до тех пор, пока владелец авто не погасит долг.
Всего за несвоевременную уплату долгов в Казани за один рейд было изъято четыре автомобиля, а общая задолженность их владельцев превысила 2 млн рублей.
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