У фирмы из Казани арестовали иномарку за неоплаченные штрафы на 1,6 млн рублей

За неоплаченные штрафы за нарушения ПДД на сумму в 1,6 млн рублей приставы арестовали Toyota казанской логистической фирмы, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Иномарку обнаружили в потоке движущихся автомобилей в столице Татарстана. Автоинспекторы остановили машину и в процессе проверки выяснилось, что у владеющей ей организации крупный долг.

Фото: © ГУФССП России по РТ

Поскольку сотрудники фирмы не стали оплачивать задолженность на месте, приставы арестовали иномарку и отправили ее на штрафстоянку до тех пор, пока владелец авто не погасит долг.

Всего за несвоевременную уплату долгов в Казани за один рейд было изъято четыре автомобиля, а общая задолженность их владельцев превысила 2 млн рублей.