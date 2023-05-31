news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 31 мая 2023 14:45

У фирмы из Казани арестовали иномарку за неоплаченные штрафы на 1,6 млн рублей

Скопировать ссылку
news_top_970_100

За неоплаченные штрафы за нарушения ПДД на сумму в 1,6 млн рублей приставы арестовали Toyota казанской логистической фирмы, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Иномарку обнаружили в потоке движущихся автомобилей в столице Татарстана. Автоинспекторы остановили машину и в процессе проверки выяснилось, что у владеющей ей организации крупный долг.

Фото: © ГУФССП России по РТ

Поскольку сотрудники фирмы не стали оплачивать задолженность на месте, приставы арестовали иномарку и отправили ее на штрафстоянку до тех пор, пока владелец авто не погасит долг.

Всего за несвоевременную уплату долгов в Казани за один рейд было изъято четыре автомобиля, а общая задолженность их владельцев превысила 2 млн рублей.

#штрафы за нарушение пдд #судебные приставы
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное