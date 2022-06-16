У фирмы из Казани арестовали две иномарки за 6,5 млн рублей долга по налогам

Только с начала года судебные приставы Татарстана арестовали почти 1500 движимого и недвижимого имущества должников по налогам на сумму более 420 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

К примеру, фирма из Казани лишилась двух иномарок - Kia Rio и Renault Duster – за долги по налогам в 6,5 млн рублей. Если задолженность не будет погашена в 10-дневный срок, то машины продадут, а деньги пойдут на погашение долга.