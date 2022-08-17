«У Европы закончились идеи»: WSJ раскритиковал идею ЕС запретить выдачу виз россиянам

Журналист The Wall Street Journal Уильям Наттрас назвал возможный запрет на выдачу виз россиянам, который обсуждается сейчас в ЕС, позорной перспективой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это позорно, что в ЕС подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан, в то время, как продолжают позволять российским государственным энергетическим гигантам зарабатывать миллиарды, поставляя топливо в Европу», — сказал обозреватель.

Европейские лидеры поступают так лишь потому, что оказались неспособны справиться с энергетическим кризисом без российских энергоресурсов, однако им нужно сохранять видимость, что санкционный режим эффективен.

«Чтобы сохранить санкции, руководство Евросоюза готово пойти на дешевые пиар-акции против Президента Путина, — заявил Наттрас. — Запрет на выдачу виз россиянам противоречит западным принципам свободы и толерантности».

По мнению автора, у Европы закончились идеи, каким образом можно еще попытаться ослабить Москву. Кроме того, подобное предложение лишь обнажила ее слабость.

Ранее Владимир Зеленский призвал страны на год закрыть границы для россиян, назвав запрет на зарубежные поездки самыми значимыми санкциям.