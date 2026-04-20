У Евгения Кузнецова диагностировали двустороннюю пневмонию

Фото: пресс-служба ХК СКА

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов, получивший травму в матче плей-офф с «Локомотивом», сообщил, что помимо сотрясения у него обнаружили двустороннюю пневмонию. Об этом он рассказал в шоу у защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина.

«Сделали КТ лёгких, потом доктор возвращается и говорит: "У тебя двусторонняя пневмония"», — заявил Кузнецов.

Напомним, форвард попал под силовой приём Александра Полунина и покинул площадку на носилках. В четвёртом матче серии он участия не принимал. Всего в составе уфимцев в текущем сезоне (с учётом плей-офф) Кузнецов набрал 20 (7+13) очков.