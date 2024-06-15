У ЕС не получилось согласовать 14-й пакет санкций против РФ: помешала Германия

У членов ЕС не получилось согласовать 14-й пакет санкций против РФ. Помешала в этом соглашении позиция Германии, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Как пишут СМИ, в Берлине требуют ясности в вопросе о привлечении компаний Европы к ответственности за нарушение санкций против РФ. Теперь послы стран Евросоюза встретятся повторно, но уже 19 июня.

Агентство DPA, в свою очередь, пишет, что главная цель новый антироссийских санкций – это побороть обход компаниями ранее принятых ограничений. Например, российский оборонно-промышленный комплекс спокойно закупает технологии Запада, хотя это уже запрещалось санкциями. Еще одна цель - экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ). То есть Евросоюз планирует наложить запрет на отправку российского СПГ из европейских портов третьим странам.

Германия тем временем обеспокоена, в частности, первым компонентом будущего пакета санкций. В Берлине требуют полностью исключить из списка предлагаемую меру по привлечению к ответственности зарубежных филиалов предприятий за нарушение санкционного режима или же применять ее только в отношении компаний, производящих определенные товары. Власти Германии опасаются, что в противном случае могут пострадать компании ФРГ.