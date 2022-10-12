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Происшествия
12 октября 2022  14:00
Полина Шевчук

У Энергоуниверситета в Казани легковушка снесла забор и вылетела на газон

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У Энергоуниверситета в Казани легковушка снесла забор и вылетела на газон
фото: Полина Шевчук/ ИА «Татар-информ»

ДТП, участником которого стала легковушка KIA, произошло сегодня около полудня на пересечении улиц Вахитова и Яруллина в Казани возле Энергоуниверситета.

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы происшествия, не исключено, что водитель иномарки не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги, снес часть забора и остановился лишь на газоне.

«В результат ДТП никто не пострадал. на месте работают автоинспектора. Обстоятельства произошедшего выясняются», – пояснили агентству в городской Госавтоинспекции.

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