У Элтона Джона подтвердился Covid-19

У британского исполнителя Элтона Джона (Реджиналда Кеннета Дуайта) выявлен Covid-19. Об этом и переносе предстоящих концертов певец сообщил на своей странице в Instagram.

«Я заразился Covid-19 и должен перенести на другие даты мои выступления в Далласе. Перенос шоу всегда доставляет большое разочарование, я извиняюсь перед теми, кому был причинен дискомфорт, но я хочу сберечь себя и свою команду», — говорится в посте.

74-летний певец отметил, что болеет в легкой форме благодаря своевременной вакцинации от коронавируса.

«К счастью, я полностью вакцинирован, сделал бустерную прививку. У меня слабые симптомы, поэтому я ожидаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные», — добавил он.