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У экстрим-парка «УРАМ» в Казани будет работать мобильный пункт приема вторсырья
В Казани, на парковке под мостом Миллениум, в это воскресенье будет работать мобильный пункт приема вторсырья, также будет организован фримаркет, где все желающие смогут обменяться книгами, канцтоварами, посудой, вазами и иными вещами. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Волонтеры примут на переработку пластик, металл, технику, фольгу, макулатуру и другие виды вторсырья. Кроме того, казанцы могут принести битую керамику, капроновые колготки любого цвета и качества (используют для создания веревки в Русско-Немецкой Швейцарии), стеклянные банки от духов и лекарств с крышками.
Не будут принимать одежду и обувь в хорошем состоянии, фильтры для воды, батарейки, пластиковые игрушки, органику, видео- и аудиокассеты, градусники, лекарства, лампы.
Акция начнется в 10 часов утра и продлится два часа. Место – четвертый пролет парковки под Миллениумом.
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