У экс-судьи Арбитражного суда РТ изъяли имущество на 207 млн рублей

Имущество на 207 млн рублей изъяли у судьи Арбитражного суда РТ, пребывающего в отставке. Как стало известно «Татар-информу», среди изъятого – пять квартир в Казани, четыре из которых были оформлены в долевую собственность с бывшей супругой.

Кроме того, на имя тещи судья оформил жилой дом с земельным участком в Верхнеуслонском районе, две квартиры в Казани, а также квартиру в Иннополисе и автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz и BMW X7. Две квартиры в Казани он оформил на тетю экс-супруги.

Всего на неподтвержденные доходы мужчина приобрел 16 объектов недвижимости, а также машины. Помимо этого, 46 млн рублей он получил с продажи части этого имущества, а 15 млн – от сдачи в аренду недвижимости.