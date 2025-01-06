news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 6 января 2025 09:09

У экс-министра Абызова конфискуют имущество на 24 млрд рублей

Скопировать ссылку

Судебные приставы конфискуют имущество на 24 млрд рублей, которое принадлежит бывшему министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова.

Его осудили за создание преступного сообщества, мошенничество и другие преступления.

В доход государства приставы изымут имущество и деньги Абызова на 23,5 млрд рублей, а также исполнительские сборы и задолженность в размере 2,4 млрд рублей.

Как сообщает ТАСС, общая задолженность экс-министра составляет почти 28 млрд рублей.

В конце декабря 2023 года Преображенский суд Москвы признал Абызова виновным и его осудили на 12 лет колонии строгого режима со штрафом 80 млн рублей.

Вину в преступлениях экс-министр не признал.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100