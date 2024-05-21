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У экс-главы московского округа Сокол проводят обыски по делу Пономарева*
Правоохранительные органы проводят обыски в жилище бывшего главы муниципального округа Сокол Николая Степанова в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении покинувшего Россию экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, сообщает ТАСС.
По данным следствия, Степанов принимал участие в мероприятиях движения «Съезд народных депутатов», признанного в России нежелательной организацией. Руководителями этого движения, проводившего свои собрания в Польше в 2022 году, являются бывшие депутаты Пономарев*, Марк Фейгин** и Геннадий Гудков*, которые в настоящее время находятся за пределами страны и отрицают территориальную целостность России.
ФСБ инкриминирует Пономареву госизмену в форме перехода на сторону противника, а также участие в деятельности террористической организации «Легион Свобода России»***. Он покинул Россию в 2014 году после возбуждения против него уголовного дела о растрате, сначала уехав в США, а затем получив временный вид на жительство и гражданство на Украине. В 2022 году Пономарев был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о российской армии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
*** Террористическая организация, запрещена в России.
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