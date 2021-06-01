У экс-депутата Госдумы, которого судили за клевету на МВД по РТ, пропали 182 млн долларов

Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин обратился в полицию по поводу пропажи с его счета 182 миллионов долларов, как сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства, Шашурин заявил, что в прошлом году открыл валютный счет в одном из банков. Теперь ему сообщили, что такого счета не существует.

Правоохранители начали проверку по данному случаю. В самом банке рассказали, что пока претензий от бывшего депутата не получали, но готовы оказать содействие полицейским.

Напомним, в 2005 году Сергея Шашурина приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы за клевету на руководителей МВД по РТ, однако позже Верховный суд отменил этот приговор. После этого суд признал Шашурина виновным по делу о мошенничестве на 37 миллионов рублей и назначил ему семь лет в колонии общего режима, однако Верховный суд РТ снизил этот срок до четырех лет.