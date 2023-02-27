У двоих жителей Зеленодольска лжебанкиры похитили более миллиона рублей

За минувшие сутки двое жителей Зеленодольска лишились из-за мошенников сбережений на сумму, превышающую миллион рублей, сообщили в пресс-службе МВД России по Зеленодольскому району.

Так, 60-летнему мужчине неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что его средства находятся под угрозой. Чтобы предотвратить потерю денег, аферист предложил скачать специальное приложение и перевести средства на якобы безопасный счет. В итоге с трех банковских карт мужчины похитили более 400 тысяч рублей.

52-летней женщине звонки поступили на мессенджер. Подобно первому потерпевшему, она также установила приложение, через которое злоумышленники получили удаленный доступ к ее телефону. В результате женщина лишилась более 700 тысяч рублей.

МВД по РТ напоминает, что сотрудники банка или правоохранительных органов никогда не звонят через мессенджеры и не просят проводить какие-либо операции с банковскими картами.