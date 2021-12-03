У двоих пассажиров, прибывших из ЮАР в Россию, обнаружили коронавирус

У двоих пассажиров, которые вернулись частным рейсом в пятницу из ЮАР в Россию, обнаружили коронавирус. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилете, в настоящее время госпитализированы», – говорится в сообщении.

В данный момент информацию о штаммовой принадлежности коронавирусной инфекции устанавливают. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.