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Ру Тат
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Здоровье
3 декабря 2021  16:49
Павел Климчак

У двоих пассажиров, прибывших из ЮАР в Россию, обнаружили коронавирус

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У двоих пассажиров, которые вернулись частным рейсом в пятницу из ЮАР в Россию, обнаружили коронавирус. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилете, в настоящее время госпитализированы», – говорится в сообщении.

В данный момент информацию о штаммовой принадлежности коронавирусной инфекции устанавливают. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

#коронавирус #туристы #юар
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