У двоих детей в Набережных Челнах медики достали клещей из глаз

В Камском детском медицинском центре в Набережных Челнах врачи достали клеща, который впился в глазное веко ребенка. С таким случаем здесь столкнулись впервые. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.

Причем помощь офтальмологов понадобилась двум детям – пяти и трех лет. Одного из них клещ укусил в деревне, второго – в садовом обществе. Медики объяснили, что это, так называемый, закон парных случаев, когда в один день поступают двое незнакомых друг с другом пациентов с одинаковыми проблемами.

«В первом случае родители привели ребенка, который беспокоился и жаловался на чувство инородного тела и боль в глазу. Осмотр показал наличие на внутренней конъюнктиве верхнего века глаза впившегося клеща», – отметили в КДМЦ.

Родители второго ребенка сами увидели клеща на веке и обратились к медикам.

Офтальмологи аккуратно извлекли членистоногого и обработали место укуса, в травмпункте детям провели иммуноглобулинопрофилактику. За состоянием маленьких пациентов будут наблюдать в поликлинике.