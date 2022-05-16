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Происшествия
16 мая 2022  16:30
Полина Шевчук
Эвелина Киселёва

У ДРКБ в Казани авто сбило женщину с ребенком, перебегавших дорогу в неположенном месте

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ДТП произошло сегодня в четвертом часу вечера у ДРКБ. 

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, по предварительным данным, автомобиль сбил женщину с пятилетним ребенком, которые переходили дорогу в неположенном месте.

Пострадавших доставили в больницу.

Пострадавшего ребенка на скорой перевезли в приемное отделение Детской республиканской клинической больницы Татарстана. Об этом агентству сообщили в клинике.

«На данный момент ребенка отпустили домой, провели все необходимые медицинские обследования и диагностику, в том числе компьютерную томографию. У ребенка сотрясение головного мозга», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе больницы.
 

#сбили ребенка #наезд на ребенка #ГИБДД Казани #дркб
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