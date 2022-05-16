У ДРКБ в Казани авто сбило женщину с ребенком, перебегавших дорогу в неположенном месте

ДТП произошло сегодня в четвертом часу вечера у ДРКБ.

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, по предварительным данным, автомобиль сбил женщину с пятилетним ребенком, которые переходили дорогу в неположенном месте.

Пострадавших доставили в больницу.

Пострадавшего ребенка на скорой перевезли в приемное отделение Детской республиканской клинической больницы Татарстана. Об этом агентству сообщили в клинике.

«На данный момент ребенка отпустили домой, провели все необходимые медицинские обследования и диагностику, в том числе компьютерную томографию. У ребенка сотрясение головного мозга», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе больницы.

