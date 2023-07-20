У должников и банкротов в России начнут изымать загранпаспорта

Фото: © «Татар-информ»

До конца года в России появятся правила изъятия загранпаспортов у должников и банкротов. Сейчас их разработкой занимаются федеральные ведомства, сообщает «Российская газета».

По информации Федеральной службы судебных приставов, только за последние пять месяцев в списки невыездных должников попали свыше 6,6 млн россиян. Ожидается, что с введением новых правил приставы либо пограничники будут изымать у них загранпаспорта. Вернуть документ можно после погашения долга.

Вице-президент Гильдии российских адвокатов Никита Филиппов объяснил, при изъятии загранпаспорта владелец получит официальную бумагу, по которой можно возвратить документы. До этого же паспорта будут находиться в миграционной службе.

Специалист не исключил, что в постановлении будут определены случаи, при которых должника могут принудительно доставить к приставам для сдачи документа.

«Стоит отметить, что и ранее, до принятия рассматриваемого закона, у некоторых категорий граждан можно было изымать паспорта в случае, если их право на выезд из РФ было ограничено», – добавил Филиппов.

Однако на практике эта мера почти не применялась.