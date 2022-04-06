У должника по налогам из Казани арестовали авто, вычислив его в потоке машин

В Авиастроительном районе Казани автоинспекторы совместно с приставами провели рейд на выявление должников среди водителей.

Как пояснили в городской Госавтоинспекции, за время мероприятия были проверены более 30 автомобилей. В потоке машин удалось выявить должника по налогам. Владелец внедорожника Hyundai накопил 190 тыс. рублей долгов по налогам. Приставы арестовали иномарку и поместили ее на штрафстоянку.

«Во время проведения рейда должниками были оплачены задолженности на общую сумму 66 тысяч рублей. Госавтоинспекция рекомендует своевременно оплачивать наложенные административные штрафы и еще раз напоминает – лучший способ не иметь проблем по линии законодательства в области безопасности дорожного движения – неукоснительное соблюдение ПДД», – прокомментировал заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по Казани Никита Жирнов.