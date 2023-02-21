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У должника по налогам из Челнов приставы арестовали котельную
Житель Челнов задолжал по налогам более 290 тыс. рублей. В отношении должника были возбуждены 15 исполнительных производств, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.
Судебный пристав предупреждал должника о возможных последствиях, но молодой человек не торопился платить по долгам.
Стражи порядка выснили, что в собственности у должника есть котельная. Пристав приехал по адресу, где расположена котельная, и наложил арест на здание. Чтобы не потерять помещение, челнинец в течение недели выплатил долги.
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