У должника по налогам из Челнов приставы арестовали котельную

Житель Челнов задолжал по налогам более 290 тыс. рублей. В отношении должника были возбуждены 15 исполнительных производств, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Судебный пристав предупреждал должника о возможных последствиях, но молодой человек не торопился платить по долгам.

Стражи порядка выснили, что в собственности у должника есть котельная. Пристав приехал по адресу, где расположена котельная, и наложил арест на здание. Чтобы не потерять помещение, челнинец в течение недели выплатил долги.