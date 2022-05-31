У должника из Казани арестовали Porsche, когда он припарковал его у здания приставов

В Казани судебные приставы арестовали Porsche 911 Carrera, хозяин которого задолжал физлицу 4,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

Премиум-спорткар был найден во время рейда приставов. Стражам порядка даже не пришлось долго искать авто должника – мужчина припарковал свой Porsche прямо у здания судебных приставов и пошел в ресторан.

Машину арестовали и отправили на штрафстоянку. Теперь у казанца есть 10 дней, чтобы погасить долг. В противном случае машину продадут, а деньги направят на погашение задолженности.