У доигровщика Сэма Деру обнаружено онкологическое заболевание

Фото: zenit-kazan.com

У доигровщика новосибирского «Локомотива», ранее выступавшего за «Зенит-Казань» Сэма Деру диагностировали онкологическое заболевание во время планового обследования. 33-летнему бельгийцу предстоит химиотерапия. Клуб в своем заявлении поддержал игрока, подчеркнув, что контракт продолжает действовать.

«Сэм, мы с тобой! После планового обследования у Сэма Деру было диагностировано онкологическое заболевание — ему предстоит пройти курс химиотерапии. Контракт нашего доигровщика продолжает действовать, он остаётся в команде, вместе с нами. Все наши мысли – только о Сэме, мы молимся о его выздоровлении. Поддержим нашего игрока в этой сложной битве», – говорится в заявлении пресс-службы «железнодорожников».

Казанский «Зенит» также выразил поддержку бельгийскому волейболсту:

«Твоя казанская семья всегда с тобой. Мы желаем Сэму скорейшего выздоровления и сил!» – говорится в социальных сетях «Зенита-Казань».

Деру присоединился к новосибирскому клубу в начале текущего сезона. Ранее бельгиец успешно выступал за казанский «Зенит» и московское «Динамо», став четырёхкратным чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.