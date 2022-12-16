У добровольца батальона «Алга» из Менделеевска родился пятый ребенок

У добровольца батальона «Алга» Урала Махмудова из Менделеевска родился пятый ребенок – дочь Ансария. Поздравить счастливую семью с этим событием на выписку приехали представители администрации.

Родителям малышки передали подарки от района и республики, а также вручили Уралу Махмудову сертификат на 20 тыс. рублей от района – такая сумма выплачивается каждому менделеевцу, который защищает интересы страны в зоне СВО.

Урал Махмудов одним из первых отправился в зону спецоперации в качестве добровольца. В августе его госпитализировали с ранением. После месяца в больнице боец приехал домой. И сегодня судьба сложилась так, что папе посчастливилось оказаться дома именно к рождению дочери.

«Этот трогательный момент не сравнится ни с чем. Поздравляю семью Махмудовых с рождением дочери. Пусть Ансария растет здоровым счастливым ребёнком! Крепкого здоровья и родителям!» — поздравил семью в своем телеграм-канале глава района Радмир Беляев.

Как уточнили «Татар-информу», Махмудовы – это вторая семья из Менделеевска, в которой недавно появился на свет малыш. Ожидается пополнение еще в пяти семьях.

В подарочную «Коробку малыша» положили предметы первой необходимости: детские банные принадлежности, чепчики, носки, памперсы, пеленки и многое другое.