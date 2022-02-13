У детей симптомы при «омикроне» проявляются чаще

С приходом штамма «омикрон» дети начали болеть коронавирусом чаще, болезнь также начала протекать с большими проявлениями, чем прежде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ Андрея Фисенко.

«Дети сегодня заражаются им [„омикроном“] значительно чаще, чем иными штаммами новой коронавирусной инфекции, — рассказал Фисенко. — И если ранее мы отмечали бессимптомное течение Covid-19 у детей, то сейчас наблюдаем у детей целый симптомокомплекс».

Так, у заболевшего поднимается температура тела, появляются слабость, головная боль, насморк, кашель, першение и боль в горле, также нередко встречаются диарея и в ряде случаев сыпь.

«Хочу отметить, что „омикрон“ поражает верхние дыхательные пути и чаще вызывает бронхиты, некорректное лечение которых может привести к осложнениям», — подчеркнул Фисенко.

По его словам, чтобы защитить невакцинированного ребенка, взрослым из его окружения нужно соблюдать меры профилактики.