У Деру - рак, Подлесных - теперь игрок «Белогорья», Алекно и Вербов - самые стабильные

Очередная неделя в Суперлиге подарила болельщикам несколько громких сенсаций. Одной из таких стало, безусловно, поражение новосибирского «Локомотива» от «Факела» из Нового Уренгоя. О главных событиях последних дней в Суперлиге – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: lokovolley.com

Что произошло с «Локомотивом»?

Еще недавно новосибирский «Локомотив» был безоговорочным лидером Суперлиги. Обыграв на выезде «Зенит-Казань», подопечные Пламена Константинова громко заявили о своих амбициях на этот сезон. Играючи и с азартом «Локомотив» легко расправился с многократным чемпионом Суперлиги.

Однако после триумфа в Казани сибиряки за короткий промежуток времени потерпели два поражения. Сначала от московского «Динамо» (1:3), а теперь и от «Факела» (1:3). К слову, до сегодняшнего дня коллектив Пламена Константинова еще ни разу не проигрывал в родных стенах.

Но ко вчерашнему результату новосибирцев вряд ли стоит относиться критично. Сложно сказать, в каком психологическом состоянии находится команда после того, как 8 декабря у одного из лидеров «Локомотива» Сэма Деру был обнаружен рак в результате медицинского обследования. На игру с «Факелом» волейболисты новосибирского клуба вышли с футболками «Сэм, мы с тобой».

Победить «Факел» у «Локомотива» не получилось. Вовремя не включились лидеры, не летела подача, да и в обороне «Факел» был на голову выше своего соперника. Для клуба из Нового Уренгоя эмоционально победа над сибиряками, конечно, очень важна, учитывая перспективы команды в борьбе за плей-офф. Впрочем, не надо удивляться, что именно «Факел» обыграл одного из грандов Суперлиги. К примеру, сезоном ранее от команды из Нового Уренгоя в регулярном чемпионате пострадал и «Зенит-Казань».

Ярослав Подлесных теперь игрок «Белогорья»

Московское «Динамо» на днях тоже могло запросто фигурировать в списке клубов, сенсационно разочаровавших своих болельщиков. В пяти сетах «бело-голубые» на неделе чуть было не уступили «Ярославичу» (3:2). «Динамо», как и «Локомотив», в этом сезоне справедливо носит звание именно куражной команды. Игра москвичей зачастую складывается так, что они в чемпионате могут одолеть кого угодно, но потерпеть поражения тоже от кого угодно.

Тем не менее, характер и класс волейболистов «Динамо», очевидно, помогает Константину Брянского уверенно идти в топ-3 таблицы Суперлиги.

На игру с «Ярославичем» уже не вышел в составе «бело-голубых» доигровщик Ярослав Подлесных. Игрок присоединился к клубу «Белогорье». За «Динамо» Подлесных выступал долгих пять лет, с 2020 года. Но и «Белогорье» как организация хорошо знакома волейболиста. За команду из Белгорода Подлесных выступал в сезоне 2016/2017.

«Ярослав Подлесных, благодаря своей работе и выступлениям за «Динамо», вошёл в число лучших доигровщиков нашей страны, получил вызов в национальную команду России, с которой стал серебряным призёром Олимпийских игр в Токио. Сейчас для него пришло время перезагрузить карьеру. В «Динамо» пошли навстречу игроку и дали согласие на его переход в другой клуб. Это новый вызов, и для Ярослава, и для нашего клуба», – прокомментировал уход Подлесных Константин Брянский на официальном сайте «Динамо».

Петербургский «Зенит» и «Зенит-Казань» буднично обыграли «Оренбуржье» и «Кузбасс»

На фоне громких инфоповодов в «Динамо» и «Локомотиве» жизнь петербургского «Зенита» и «Зенита-Казань» проходит рутинно и обыденно. Команды Алексея Вербова и Владимира Алекно легко расправились с аутсайдерами Суперлиги.

Петербуржцы у себя дома без труда обыграли «Оренбуржье» со счетом 3:0. С аналогичным счетом «Зенит-Казань» расправился с «Кузбассом».

Клубы под руководством Владимира Алекно и Алексея Вербова – две самые стабильные команды Суперлиги как по игре, так и по результату.