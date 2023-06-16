«Псевдоисторические конструкции несут опасность для чувашей, размывая их идентичность»

Радик Салихов: «Невозможно здраво взглянуть на историю края, если убрать из картины его исторического развития хотя бы один народ»

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«У нас прекрасные конструктивные отношения с учеными Чувашии»

В ходе трехчасовой дискуссии выяснилось, что наряду с конструктивным диалогом с академическими кругами Чувашии, тревогу у ученых вызывает движение «фольк-историков», которое фальсифицирует историю. В дальнейшем именно на наработках фальсификаторов конструируется неоязычество, и уже сейчас есть попытки распространить эти идеи на территории Татарстана.

Директор Института истории имени Марджани Радик Салихов отметил, что территория Закамья – это место сосредоточения множества народов Поволжья: татар, русских, чувашей, марийцев, мордвы.

«Невозможно здраво взглянуть на историю края, если убрать из картины его исторического развития хотя бы один народ. Жизни этих народов настолько тесно переплелись между собой, что невозможно представить их историю в Закамье отдельно друг от друга», – заявил ученый.

В доказательство своих слов Салихов вспомнил вклад чувашского народа, чьи сыны были активными просветителями и деятелями культуры в Поволжье.

Отдельный предмет гордости – сотрудничество казанцев с научными кругами Чувашии. «У нас прекрасные конструктивные отношения с Чебоксарами», – порадовался Салихов.

В качестве примера он привел опубликованный сборник «Татары и чуваши – ветви одного древа» и проведенную совместную конференцию.

В то же время директор института посетовал, что, несмотря на историческую дружбу и сотрудничество, в современном взгляде на историю народов Волго-Уральского региона существует множество домыслов и откровенных фальсификаций.

«Мы, как профессионалы и как историки, должны отметить и негативные тенденции, которые возникают в освещении нашего культурного наследия. Не секрет, что появляются исторические конструкции, которые существенно искажают историческую картину, и, в первую очередь, это касается древней истории», – сказал Радик Салихов.

Искандер Измайлов отметил, что булгары пользовались арабским языком в религии, персидским – в поэзии, и помимо этого, существовало множество местных диалектов и говоров Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Ошибка в переводе Ибн Фадлана

Сегодня ведутся споры о том, каким образом происходил этногенез чувашей как отдельного народа.

По одной из версий, отделение предков чувашей от булгар произошло во время принятия ислама эмиром Алмушем. Якобы языческое племя сувар отказалось предавать религию предков и ушло в направлении северных лесов. В последствии этноним сувар превратился в «суваз», а позже и в «чуваш». На первый взгляд, история звучит весьма правдоподобно и логично, ведь при знаковых событиях, будь то политическое решение, а уж тем более смена религии, всегда найдутся несогласные.

Но все не так однозначно, если присмотреться к ситуации более внимательно. Доктор исторических наук Искандер Измайлов привел мнение лингвистов, которые считают, что переход «сувар – суваз – чуваш» невозможен. А затем перешел к разбору одного из самых известных источников по истории булгар – записок арабского путешественника Ибн Фадлана, прибывшего в наши края в 922 году.

Спикер обратил внимание на очень интересный факт: в переводе Ибн Фадлана, сделанном советским востоковедом Андреем Ковалевским закралась ошибка. Именно в нем говорится, что сувары возмутились, не захотели принимать ислам и откочевали от Алмуша. В дальнейшем это даже привело к появлению среди чувашей сторонников отказа от существующего наименования и призывов называть себя «суваро-чувашами» или просто суварами.

«Ковалевский при переводе Ибн Фадлана совершил неосознанную или осознанную ошибку», – считает Измайлов.

Согласно новому переводу текста, выполненному Вячеславом Кулешовым, действительно, в булгарском обществе перед принятием ислама был раскол, но он был связан не с религией.

Против правителя булгар выступил вождь племени сувар, его зять Вайрыг. Дело в том, что булгарский хан давал присягу своему сюзерену – хазарскому кагану. Булгары ведь не только принимали ислам, они давали клятву верности Багдадскому халифу, что и прибыл зафиксировать Ибн Фадлан. Согласно феодальным отношениям того времени, все, кто последовал за Алмушем, являлись государственными изменниками перед верховной властью кагана.

Ведутся споры о том, каким образом происходил этногенез чувашей как отдельного народа Фото: © А. Наумов, газета «Сувар»

Три концепции чувашского этногенеза

Этногенез чувашей связывают с судьбой Волжской Булгарии. По версии лингвиста Николая Ашмарина, которая господствовала в XIX веке, булгары были язычниками и разговаривали на тюркском языке, похожем на чувашский. После ордынского нашествия в XIII веке начинается параллельное развитие татар и чувашей.

Согласно версии чувашского археолога Василия Каховского, предки чувашей были древним племенем сувар, которые иммигрировали на север во время распространения ислама в Волжской Булгарии. Согласно версии коллеги Каховского Василия Дмитриева, булгары не переселялись во время ордынского нашествия, а продолжали жить на своей территории до XIV века.

Одним из аргументов в преемственности исконным традициям Волжской Булгарии является фактор языка. Сейчас существует мнение, что чувашский язык является прямым и чистым продолжением языка древних булгар, но это не совсем так. Для того, чтобы быть наследником государственного языка, нужно чтобы он в таком виде и существовал. Но в период X века в Волжской Булгарии не сформировалось единого государственного языка.

Как отметил Искандер Измайлов, булгары пользовались арабским языком в религии, персидским – в поэзии, и помимо этого, существовало множество местных диалектов и говоров. В этот период мы можем говорить лишь о появлении разговорного «койнэ» (говор, который воспринимают все социальные группы в государстве). Говоры и диалекты нашли отражение в дальнейшем в надмогильных булгарских памятниках XIII-XIV веков.

Фаяз Хузин отметил, что при раскопках на территории булгарских поселений не найдены захоронения по языческому обряду, только мусульманские Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Было ли язычество в Булгаре и Суваре?

Говоря о версии, что чуваши ушли из Волжской Булгарии во время принятия ислама, нужно обратиться к археологическим сведениям.

Доктор исторических наук Фаяз Хузин обратил внимание ученых, что при раскопках на территории булгарских поселений не найдены захоронения по языческому обряду, только мусульманские. Также о том, что язычество не было распространено в этом государстве, говорит и то, что в поселениях не найдены свиные кости.

Отдельно затронули и тему городища Сувар, и других археологических памятников, которые могли быть связаны с племенем сувар. Все они датируются XI – XIII вв., и здесь не обнаружено языческих захоронений, все они мусульманские.

На этом фоне массу вопросов у присутствовавших вызвало создание неких музейных комплексов с языческим наполнением и проведение неоязычниками шаманских обрядов на территории Татарстана. «Во многих местах устанавливаются антропоморфные юпы – языческие столпы. И это уже у многих среди местного населения вызывает напряжение и раздражение», – поддержал коллег Фаяз Хузин.

Отдельно он затронул и тему булгарских памятников на территории Чувашии. По его мнению, они в основном сосредоточены в бассейне реки Свияги, а Большеянгильдинское селище и другие памятники северной части Чувашии (типа Янмурзинского, Убеевского селищ) имеют очень мало следов булгарской керамики (5%), что уже вызывает вопросы с их принадлежностью.

Халиса Кузьмина отметила, что оригинальный текст поэмы «Кыйсса-и Юсуф» отличается от современного татарского языка, но он не мог возникнуть без серьезной языковой базы Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Элитарный язык и поэма про пророка Иосифа

Об отсутствии единого языка в Волжской Булгарии и даже в Булгарском улусе Золотой Орды также говорят эпиграфические находки. Например, по памятникам на захоронении семьи можно проследить трансформацию языка.

Изначально аристократия могла говорить на Р-языке (ряд ученых предлагает называть группу огурскими языками), а в последующем его вытесняет З-язык (основная группа тюркских языков, на которой говорят большинство тюрок).

«Мы видим, что в одной могиле захоронен отец, а в другой – его сын. В первом случае мы видим, что эпитафия опирается на Р-язык, а во втором наблюдаются только лишь его вкрапления. Все это говорит нам, что язык трансформируется со временем», – считает Искандер Измайлов.

В последующем именно З-язык стал основной для формирования старо-татарского литературного языка, на котором написана поэма Кул Гали «Кыйсса-и Юсуф» – одно из главных произведений средневековой тюркской поэзии.

Впервые академическому сообществу эта книга стала известна в 1831 году, когда немецкий востоковед Генрих Флеир внес ее в каталог Королевской библиотеки в Дрездене. Среди татар текст поэмы стал известен благодаря татарскому просветителю Утыз Имяни, который составил первый критический текст. В последующем поэму упоминал в своем труде «Мустафад аль Ахбар» Шигабутдин Марждани.

Кандидат филологических наук Халиса Кузьмина отметила, что оригинальный текст поэмы отличается от современного татарского языка, но он не мог возникнуть без серьезной языковой базы. То есть до написания этого произведения на территории Средневекового Поволжья уже существовал литературный стиль и язык, которые позволили бы написать столь серьезный труд. И это было элитарной работой.

Анвар Аксанов указывает на то, что русские встретились с «горными черемисами» как раз на территории современной Чувашской республики Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Одно название и два народа

Впервые название «чуваш» появляется в XVI веке в русских летописях и записках приближенного царя Ивана IV Андрея Курбского. Кандидат исторических наук Анвар Аксанов указывает на то, что русские встретились с «горными черемисами» как раз на территории современной Чувашской республики.

«На нашем языке мы называем их горные черемисы. Но они называют себя чуваши», – цитировал ученый. Он отметил важную деталь, что не понятно, что имел ввиду под обозначением «мы» Андрей Курбский, когда писал это. Под этим значением могут пониматься, как и русские, так и татары Казанского ханства.

Этноним «горный черемис» можно отнести и к современным марийцам, потому что «черемис» – это название, которое традиционно относится к этому народу, который делился на «луговых» и «горных». Аксанов указывает: отличало одних «горных черемисов» от других различия в языке и то, что они владели судоходством.

«Чуваши, как и марийцы, были отличными пехотинцами и стрелками, но чуваши также владели и судоходством», – отметил он, опираясь на сообщение западного путешественника Герберштейна.

Радик Исхаков объяснил, что у чувашей-переселенцев в Закамье не фиксировалась память о Волжской Булгарии. Зато они отчетливо помнили, откуда они пришли – это территория Свияжского уезда Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Любовь к мусульманским святым и колонизация Закамья в XVII – XVIII веках

Чуваши, как отдельная социальная и этническая группа в Закамье, появляется лишь в 30-е годы XVII века. Поначалу сюда перебирались «служилые люди». Они переселялись на новые территории по приказу царской администрации, чтобы охранять эти территории от набегов кочевников – ногайцев и калмыков.

Доктор исторических наук Радик Исхаков объяснил, что у чувашей-переселенцев в Закамье не фиксировалась память о Волжской Булгарии. Зато они отчетливо помнили, откуда они пришли – это территория Свияжского уезда. Так, в регионе Закамья мы встречаем названия деревень, которые дублируются с названиями населенных пунктов в современной Чувашии.

Исхаков сообщил об интересном наблюдении – встречаются сведения, что чуваши, будучи язычниками, достаточно часто отправлялись на мусульманские захоронения в Биляре и других местах, чтобы выказать дань уважения «мусульманским святым».

К примеру, чуваши на Хужалар тау совершали жертвоприношения и пользовались для этого услугами татарских мулл. Эта на первый взгляд странность может является своеобразной генетической памятью. Все-таки предки чувашей жили в составе Волжской Булгарии и Золотой Орды, где подавляющим большинством были мусульмане.

Но не всех удовлетворяет официальная историческая наука. В социальных сетях порой мы можем видеть самые невероятные теории исторического развития народов. Радик Салихов обратил внимание, что этот путь вредит в первую очередь народам, где процветают эти антинаучные теории.

«У чувашского народа богатейшая история, но новые псевдоисторические конструкции несут в себе опасность для самих чувашей, потому что они размывают их идентичность», – резюмировал Радик Салихов.

Владислав Безменов

Фото на анонсе: © А. Наумов, газета «Сувар»