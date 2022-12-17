У центральной елки в Елабуге появится пятиметровый снежный кролик

На площадке у центральной елки в парке «Чебурашка» в Елабуге появится снежный пятиметровый заяц из советских мультфильмов. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Елабужского района.

Парки «Чебурашка» и «Гуляй-парк» начали оформлять в единой тематике сказочного леса. К уже привычным элементам добавляются новые, световые, такие как арки, островки, сказочные деревья, фотозона с шрифтовой композицией и колбой со снежинками.

По словам главного архитектора города Ильнары Гилязовой, по парку будут расставлены елочки разной высоты, а цветы и световые деревья, золотые и наливные яблоки вернут всех в сказку из детства.

Новогодние городки в этом году традиционно появятся и в других парках и скверах города — Пионерском парке, площади Ленина, сквере по ул. Автомобилистов, а также в двух крупных дворах города — по улицам Болгар и Марджани.

Обновленное здание Совета украсят гирлянды и сосульки на елях и световые островки у входа.

Сквер «Сад у дома» в 4-м микрорайоне станет местом воспоминаний из детства. Сектор молодежи, управления культуры и образования оформляют здесь площадку с тематикой советского Нового года.

Здесь появится фотозона «Новогодний телевизор», хлопушка с места съемки татарского мультфильма и декорации — автомат газировки, кубик Рубика, космическая станция, Щелкунчик и часы, а елку украсят флажки с советскими новогодними открытками.

Площадь Ленина будет оформлена с девизом «Старое доброе». Здесь будет подсвечена карета, установлена световая лошадь с санями, управление образования, колледж культуры и медицинский колледж слепят фигуры популярных персонажей татарских, русских сказок и мультфильмов, обустроят фотозоны и украсят зимнюю ярмарку.

В этом году продолжит функционировать горка на Шишкинских прудах.

Прошлогодние фигуры подремонтируются и будут установлены в Пионерском парке, здесь также появится украшенная елка.

По центральным улицам города уже включены консоли, а по проспекту Нефтяников до улицы Тукая дополнительно закупят еще 86 штук. Традиционно будут вывешены световые растяжки по улицам, установлен новогодний шар на кольце по ул. Горького.

С середины ноября праздничную атмосферу в городе создает подсветка на многоквартирных домах, а с 1 декабря новогоднее оформление преобразовало школы, детские садики, спортивные объекты.