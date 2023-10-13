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Новости Татарстана и Казани
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У Центрального стадиона Казани могут открыть зону отдыха с бассейном
В столице Татарстана у Центрального стадиона может быть создана летняя зона отдыха с 300-метровым подогреваемым бассейном. Об этом рассказал инвестор проекта «Нижнекамские термы» Юрий Бычков, передает РБК,
«Мы общаемся с командой Раиса Татарстана, который поставил задачу построить летнюю зону с подогреваемым бассейном. Пока в планах [сооружение] 300 метров длиной — это будет второй по протяженности бассейн в мире после чилийского. В том числе там будет и термальный курорт», — пояснил собеседник издания.
Бычков уточнил, что новый комплекс должен появиться у берегов реки Казанки в непосредственной близости от Центрального стадиона. Концепция проекта, схема управления будущих объектов и другие вопросы обсуждаются пока с командой Института развития городов РТ.
Предприниматель добавил, что в Казани заявлен проект по созданию термального курорта с инвестициями примерно в 18 млрд рублей. Также проектируются еще два-три комплекса.
В начале сентября Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил создать мастер-план зоны отдыха на воде вдоль Кировской дамбы, о чем сообщал «Татар-информ».
Открывшиеся в прошлом году «Нижнекамские термы» включают пять открытых бассейнов с температурой воды +36 градусов, термальный бассейн с фонтаном, гидромассажем и рекой, а также детский бассейн, 14 видов саун и бань, другие объекты. Инвесторы вложили в проект почти 800 млн рублей. Еженедельно комплекс могут посещать более 1,5 тыс. человек.
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