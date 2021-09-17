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Ру Тат
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17 сентября 2021  19:28

У центра семьи «Казан» начался уличный показ фильма «Девятаев»

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В Казани открылся автокинотеатр у центра семьи «Казан», где все обладатели браслетов «Я проголосовал!/ Мин тавыш бирдем!» могут посмотреть фильм о легендарном советском летчике Михаиле Девятаеве.

Это первый из двух запланированных киносеансов, второй стартует на два часа позже — в 21.00.

Напомним, в дни выборов в Госдуму VIII созыва все проголосовавшие получают бумажный браслет «Я проголосовал!/ Мин тавыш бирдем!». Его обладатели получают возможность бесплатного проезда в общественном транспорте, а также посещения множества культурно-развлекательных мероприятий, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

 

#Выборы 2021
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