У центра семьи «Казан» начался уличный показ фильма «Девятаев»

В Казани открылся автокинотеатр у центра семьи «Казан», где все обладатели браслетов «Я проголосовал!/ Мин тавыш бирдем!» могут посмотреть фильм о легендарном советском летчике Михаиле Девятаеве.

Это первый из двух запланированных киносеансов, второй стартует на два часа позже — в 21.00.

Напомним, в дни выборов в Госдуму VIII созыва все проголосовавшие получают бумажный браслет «Я проголосовал!/ Мин тавыш бирдем!». Его обладатели получают возможность бесплатного проезда в общественном транспорте, а также посещения множества культурно-развлекательных мероприятий, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».