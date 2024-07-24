У центра оформления на военную службу по контракту «Батыр» появился собственный сайт

Центр оформления на военную службу по контракту «Батыр» в Казани запустил официальный сайт, что значительно упростило процесс получения информации и подачи заявок для потенциальных контрактников.

На новом веб-ресурсе представлена исчерпывающая информация о центре, включая детали о выплатах, льготах и гарантиях для военнослужащих. Посетители сайта могут ознакомиться с требованиями к кандидатам, актуальным списком востребованных специальностей в зоне проведения специальной военной операции, а также перечнем необходимых для оформления документов.

Одним из ключевых преимуществ сайта является возможность оставить заявку на обратную связь, что позволяет специалистам центра оперативно связаться с заинтересованными кандидатами.

Центр «Батыр», расположенный по адресу ул. Воровского, 25, работает по принципу «единого окна», что существенно сокращает время оформления – весь процесс занимает не более одних суток. Ежедневно центр принимает от 15 до 30 посетителей.

Важно отметить, что по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина, для граждан, заключивших контракт на военную службу, предусмотрена единовременная муниципальная выплата в размере 300 тысяч рублей. Более того, общая сумма выплат для заключивших контракт до 31 июля может достигать 1,5 млн рублей.