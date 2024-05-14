У челнинцев за четыре месяца выявили более 71 тыс. заболеваний

В Набережных Челнах за период диспансеризации в 2024 году, с января по апрель, выявлено 71 657 заболеваний. Об этом на аппаратном совещании доложил начальник Управления здравоохранения Автограда Рустам Нугманов.

Лидирующее место заняли болезни системы кровообращения — 38 195 (53,3%). Далее идут прочие заболевания — 35,8%, в том числе болезни органов пищеварения — 4,5%, сахарный диабет второго типа — 4,3%, болезни органов дыхания — 1,5%, глаукома — 0,3% и злокачественные новообразования — 0,1%.

«Хочу отметить, что 29 случаев выявлено на ранней стадии заболевания (первая-вторая стадии), что в большинстве случаев позволяет успешно излечить данное заболевание», — отметил Рустам Нугманов.

По словам спикера, в рамках диспансеризации впервые выявили 1390 заболеваний, из них впервые выявленных болезней органов дыхания — 36 случаев, новообразований — 11 случаев.

В 2024 году в Челнах охвату профилактическими мероприятиями подлежат более 231,5 тыс. человек. Это на 59,4% больше, чем в 2023-м.

«Диспансеризация позволяет своевременно выявить заболевания, провести полноценное лечение, предотвратить инвалидизацию, сохранить здоровье и репродуктивный потенциал населения», — подчеркнул Нугманов.