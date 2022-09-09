Пьяный челнинец вышел с ружьем на плече ругаться с рабочими, оружие изъято

Житель Набережных Челнов лишился оружия, которым владел на законных основаниях.

Как стало известно агентству, у одного из детских садов Автограда в конце лета решили поменять забор. Шум, который производили рабочие, не устроил жителя одного из соседних домов. Нетрезвый мужчина подошел к рабочим, на плече у него висело охотничье ружье. Мужчина поругался с рабочими.

Сотрудники детского сада, наблюдавшие за перепалкой, нажали тревожную кнопку, на вызов приехала группа задержания вневедомственной охраны.

Росгвардейцы задержали 63-летнего мужчину в подъезде. Как выяснилось, у него дома было еще оружие – разрешение на него у мужчины было, все положенные документы в порядке, хранилось все в сейфе. То ружье, которое было при мужчине во время скандала с рабочими, как оказалось было не заряжено.

Однако, как стало известно агентству, после инцидента всего своего оружия челнинец лишился, поскольку ходить с ним по улице, да еще в пьяном виде закон запрещает.