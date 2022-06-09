У челнинца дома и в гараже нашли более 1200 литров контрафактного спиртного

Как установили сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Челнам, местный житель на территории одного из гаражных комплексов города продает контрафактный алкоголь пятилитровками прямо из своей машины. Во время осмотра автомобиля оперативники нашли более 40 пластиковых пятилитровых бутылей с контрафактным спиртным.

После этого в гараже челнинца нашли и изъяли еще более шестидесяти бутылей. Самую большую партию – около 140 пятилитровок – сотрудники полиции нашли у него дома, в одной из деревень Тукаевского района.

Фото: МВД по РТ

Общий объем алкоголя составил более 1222 литров, все направили на экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.