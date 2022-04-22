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Происшествия
22 апреля 2022  10:13
Полина Шевчук

У челнинца арестовали авто за долги перед налоговой и банками

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Житель Набережных Челнов накопил долгов перед налоговой и банками на более чем 410 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Судебные приставы выяснили, что у мужчины в собственности есть легковушка «Лада». Поскольку челнинец не спешил гасить долги, автомобиль арестовали и поместили на штрафстоянку. 

Теперь у должника есть 10 суток, чтобы оплатить долги, иначе автомобиль будет продан, а средства пойдут на погашение долга.

#арест автомобиля #долги #УФССП по РТ
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