У челнинца арестовали авто за долги перед налоговой и банками

Житель Набережных Челнов накопил долгов перед налоговой и банками на более чем 410 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Судебные приставы выяснили, что у мужчины в собственности есть легковушка «Лада». Поскольку челнинец не спешил гасить долги, автомобиль арестовали и поместили на штрафстоянку.

Теперь у должника есть 10 суток, чтобы оплатить долги, иначе автомобиль будет продан, а средства пойдут на погашение долга.