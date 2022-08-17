У «Чаши» бесплатно покажут девять короткометражек Фестиваля уличного кино

В столице Татарстана у Центра семьи «Казан» 20 и 21 августа пройдут бесплатные показы короткометражек Фестиваля уличного кино. Всего будут представлены девять фильмов конкурсной программы, в том числе режиссерский дебют Саши Петрова и картины с участием Ивана Янковского, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича, а также четыре внеконкурсных ленты — все для категории зрителей 12+.

«Фестивалю уличного кино в России девять лет. В Казани он проходит с 2016 года, в Набережных Челнах — с 2018 года. И 2020 год для нашего фестиваля исключением не стал — показы состоялись. В прошлом году показы в каждом из городов Татарстана посетили примерно по тысяче человек, а в 2018 году Набережные Челны стали одним из рекордсменов проекта в целом — тогда показы собрали 12 тыс. зрителей. Для комфортного просмотра рекомендуем брать с собой пледы — зрители располагаются прямо на них на лужайке перед большим экраном», — рассказала «Татар-информу» PR-менеджер Фестиваля уличного кино Алина Каралькова.

Стартует фестиваль 20 августа в 19 часов с музыкальной программы. С 20 часов начнется трансляция конкурсных фильмов: «Нас всех убьет глобальное потепление», «Ангел», «Новая мама», «Холодно». «Молодой», «Как разжечь потухший огонь», «MY VR», «Невесомость» и «Принципиально документально». Хронометраж каждого — от восьми до 15 минут, показывать их будут поочередно. Например, режиссерский дебют Саши Петрова «Ангел» расскажет о неизвестном актере Лехе, работающим аниматором и не видящем шансов стать успешным. Однажды он спасает от прыжка с крыши дома девушку, и это полностью меняет его собственную жизнь.

Фильмы-конкурсанты были отобраны из более чем тысячи заявок. Победителя Фестиваля уличного кино выберут по уровню яркости света от зрительских фонариков (телефонов), который измерит специальное устройство — люксометр. Приз — 1,5 млн рублей, который, как предполагают организаторы, победитель сможет потратить на разработку уже полнометражного фильма-дебюта.

В воскресенье, 21 августа, у «Чаши» будет показан внеконкурсный альманах «Про родителей и детей». В него вошли фильмы «Авако», «Куда дует ветер», «Друг» и «Про маленькую Сашу». Длительность неконкурсных фильмов также составляет от восьми до 15 минут.

Фестиваль уличного кино в Набережных Челнах, как ранее сообщал «Татар-информ», пройдет в этом году 26 и 27 августа. Всего в этом году мероприятие проходит в 1000 российских городов, показы будут идти до сентября. IX Фестиваль уличного кино проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.